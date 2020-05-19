Карантин в Україні. Фото: Слово і Діло

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Рух міського та приміського транспорту Кабінет міністрів України планує відновити з 22 травня. Відповідне рішення міністри хочуть ухвалити на засіданні в середу, 20 травня.

Кабінет міністрів також розгляне питання відновлення роботи готелів (окрім хостелів, без ресторанів і без басейнів), проведення спортивних змагань (з обмеженням до 100 осіб і без глядачів), а також проведення церковної служби (не більше 1 людини на 10 квадратних метрів). Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Також на засіданні міністри хочуть розглянути можливість відновлення роботи дитячих садків та метрополітену з 25 травня, якщо епідемічна ситуація буде сприятливою. Шмигаль зазначив, що рішення щодо цих питань міністри ухвалюватимуть після консультацій з місцевою владою.

Прем'єр-міністр додав, що міжнародне авіасполучення може поновитися в червні. Про це він розповів він напередодні в ефірі ICTV. Але для цього потрібно, щоб й інші країни відкрили кордони.

Шмигаль наголосив, що країни ЄС планують відновити авіасполучення не раніше 15 червня, це теж слід враховувати.

Як повідомлялося, роботу метрополітенів у Києві, Дніпрі та Харкові Кабінет міністрів планує відновити з 25 травня.