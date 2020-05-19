Неконкурентно і ризиково: в Нацбанку розкритикували ідею зробити «Укрпошту» банком, фото — ЕП

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«Укрпошта» може отримати право надавати банківські послуги. Така ініціатива передбачена у законопроектах № 2788-д та № 2788.

Ці документи готові до розгляду у парламенті, але Національний банк України виступає проти їх ухвалення і створення державного «поштового» банку. Сьогодні регулятор розкритикував проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв’язку».

Новація запроваджує систему поштових рахунків, вводить термін «поштовий рахунок», визначає перелік фінансових послуг, які зможе надавати національний оператор поштового зв’язку АТ «Укрпошта». Зокрема поштарів хочуть наділити правом відкриття та ведення поштових рахунків, проведення розрахункових банківських операцій, випуску та обслуговування платіжних карток, залучення коштів фізичних та юридичних осіб.

У НБУ розповіли, що такий крок нелогічний, бо роль держави у банківському секторі має зменшуватися, а не рости, а перетворення «Укрпошти» у банк — це «крок до збільшення монополїі держави у фінсекторі, а не крок до конкуренції".

Ця структура, на думку НБУ, опиниться у привілейованому стані, якщо порівняти з банками. Крім того, поштовий оператор отримає переваги і можливості ведення банківської діяльності, але не нестиме жодної відповідальності, оскільки поштарям не потрібно отримувати банківську ліцензію і виконувати нормативи та вимоги до роботи з коштами населення.

НБУ не буде регулювати банківську діяльність «Укрпошти», яка конкуруватиме з іншими держбанками — Ощадбанком і «ПриватБанком» на одному «клаптику землі». У підсумку втратить держбюджет, включно з додатковими витратами «Укрпошти», — вважають в НБУ.

Новацію в Нацбанку назвали й ризикованою, оскільки «виникає підвищений ризик відмивання коштів».

В регуляторі запропонували альтернативну ідею: дозволити «Укрпошті», яка має широку мережу в регіонах, надавати у сільській місцевості агентські послуги від імені банків.