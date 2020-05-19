Неконкурентно и рискованно: в Нацбанке раскритиковали идею сделать «Укрпочту» банком, фото — ЕП

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«Укрпочта» может получить право предоставлять банковские услуги. Такая инициатива предусмотрена в законопроекте № 2788-д и № 2788.

Эти документы готовы к рассмотрению в парламенте, но Национальный банк Украины выступает против их принятия и создания государственного «почтового» банка. Сегодня регулятор раскритиковал проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи».

Новация вводит систему почтовых счетов, термин «почтовый счет», определяет перечень финансовых услуг, которые сможет предоставлять национальный оператор почтовой связи АО «Укрпочта». Почтальонов хотят наделить правом открытия и ведения почтовых счетов, проведения расчетных банковских операций, выпуска и обслуживания платежных карт, привлечения средств физических и юридических лиц.

В НБУ рассказали, что такой шаг нелогичный, потому что роль государства в банковском секторе должна уменьшаться, а не расти, а преобразование «Укрпочты» в банк — это «шаг к увеличению монополии государства в финсекторе, а не шаг к конкуренции».

Эта структура, по мнению НБУ, окажется в привилегированном положении, если сравнить с банками. Кроме того, почтовый оператор получит преимущества и возможность ведения банковской деятельности, но не будет нести никакой ответственности, поскольку почтальонам не нужно получать банковскую лицензию и выполнять нормативы и требования к работе со средствами населения.

НБУ не будет регулировать банковскую деятельность «Укрпочты», которая будет конкурировать с другими госбанками — «Ощадбанком» и «ПриватБанком» на одном «клочке земли». В итоге потеряет госбюджет, включая дополнительные затраты «Укрпочты», — считают в НБУ.

Новацию в Нацбанке назвали и рискованной, поскольку «возникает повышенный риск отмывания денег».

В регуляторе предложили альтернативную идею: разрешить «Укрпочте», которая имеет широкую сеть в регионах, предоставлять в сельской местности агентские услуги от имени банков.