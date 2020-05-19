Метро в Києві. Фото: КП «Київський метрополітен»

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Метро в Києві може відновити роботу вже 25 травня, якщо відповідне рішення буде прийняте Кабінетом міністрів на завтрашньому засіданні. Столична підземка вже готується до початку роботи, проте для пасажирів правила проїзду зміняться.

Так, після відновлення роботи метро в Києві працюватиме без жетонів. Пасажири зможуть скористатися виключно електронним квитком. Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену на своїй сторінці в Facebook.

Платити за проїзд на турнікетах можна буде:

KyivSmardCard;

картою метро (до 31 березня 2021 року);

безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи на жовтих турнікетах;

мобільними додатками Google Pay і Apple Pay;

мобільним додатком KyivSmardСard;

разовим квитком із QR-кодом (паперовим або електронним).

Водночас пасажири, у яких залишилися зелені жетони, зможуть ними користуватися ще місяць після відновлення роботи метрополітену. Пасажири пільгових категорій столиці для проходу в метро повинні використовувати Картку киянина або оригінали інших пільгових посвідчень.

Нагадаємо, раніше планувалося, що жетони в столичному метрополітені працюватимуть до 31 березня цього року, а вже з 1 квітня хотіли ввести разовий прохід за QR-квитками. Проте через епідемію коронавірусу метро в Києві закрили і терміни скасування жетонів довелося перенести.