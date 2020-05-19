Метро в Киеве. Фото: КП «Київський метрополітен»

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Метро в Киеве может возобновить работу уже 25 мая, если соответствующее решение будет принято Кабинетом министров на завтрашнем заседании. Столичная подземка уже готовится к началу работы, однако для пассажиров правила проезда изменятся.

Так, после восстановления работы метро в Киеве будет работать без жетонов. Пассажиры смогут воспользоваться исключительно электронным билетом. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена на своей странице в Facebook.

Платить за проезд на турникетах можно будет:

KyivSmardCard;

картой метро (до 31 марта 2021 года);

бесконтактной банковской картой любой платежной системы на желтых турникетах;

мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;

мобильным приложением KyivSmardСard;

разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

В то же время пассажиры, у которых остались зеленые жетоны, смогут ими пользоваться еще месяц после возобновления работы метрополитена. Пассажиры льготных категорий столицы для прохода в метро должны использовать Карточку киевлянина или оригиналы других льготных удостоверений.

Напомним, ранее планировалось, что жетоны в столичном метрополитене будут работать до 31 марта этого года, а уже с 1 апреля хотели ввести разовый проход по QR-билетами. Однако из-за эпидемии коронавируса метро в Киеве закрыли и сроки отказов от жетонов пришлось перенести.