Верховна Рада зібралася на засідання. Фото: EPA

https://racurs.ua/ua/n138394-rada-povernulasya-deputaty-rozglyadaut-zakonoproekt-pro-podviyne-gromadyanstvo-i-rozblokovuut.html

Ракурс

Верховна Рада України 19 травня зібралася на чергове засідання після карантину.

У сьогоднішньому порядку денному понад 20 питань. Парламентарі спробують розблокувати підписання так званого банківського закону. Народні депутати розглянуть дві постанови про його скасування. Після їх відхилення підписання буде розблоковане для глави парламенту, а потім для президента. Про це йдеться у порядку денному, який опублікований на веб-сторінці ВРУ.

Нардепи також розглянуть у першому читанні президентський законопроект про подвійне громадянство — № 2621 «Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства». Також до першого читання винесено проект закону № 2693 «Про медіа» й законопроект № 2424, який може внести зміни до Повітряного кодексу України. У першому читанні також розглядатимуть законопроект № 3196, який передбачає удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України.

У другому читанні парламентарі опрацюють проект закону № 2372 «Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії». Також у сьогоднішньому порядку денному запланований розгляд низки постанов про слідчі комісії.

Нагадаємо, 13 травня ВРУ на позачерговому засіданні ухвалила так званий антиколомойський закон, який унеможливлює скасування націоналізації банків в Україні. За законопроект № 2571-д у другому читанні та в цілому проголосували 270 нардепів.