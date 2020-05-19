Верховная Рада собралась на заседание. Фото: EPA

https://racurs.ua/n138394-rada-vernulas-deputaty-rassmatrivaut-zakon-o-dvoynom-grajdanstve-i-mogut-razblokirovat.html

Ракурс

Верховная Рада Украины 19 мая собралась на очередное заседание после карантина.

В сегодняшней повестке дня более 20 вопросов. Парламентарии попытаются разблокировать подписание так называемого банковского закона. Народные депутаты рассмотрят два постановления об его отмене. После их отклонения подписание будет разблокировано для главы парламента, а потом президента. Об этом говорится в повестке дня, которая опубликована на веб-странице ВРУ.

Нардепы также рассмотрят в первом чтении президентский законопроект о двойном гражданстве — № 2621 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам гражданства». Также в первое чтение вынесен проект закона № 2693 «О медиа» и законопроект № 2424, который может внести изменения в Воздушный кодекс Украины. В первом чтении также будут рассматривать законопроект № 3196, который предусматривает совершенствование организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины.

Во втором чтении парламентарии проработают проект закона № 2372 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии». Также в сегодняшней повестке дня запланировано рассмотрение ряда постановлений о следственных комиссиях.

Напомним, 13 мая ВРУ на внеочередном заседании приняла так называемый антиколомойский закон, который делает невозможным отмену национализации банков в Украине. За законопроект № 2571-д во втором чтении и в целом проголосовали 270 нардепов.