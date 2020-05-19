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Коронавірус в Україні
В Україні майже 19 тис. хворих на COVID-19: за добу одужало більше людей, ніж захворіло (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n138393-v-ukrayini-mayje-19-tys-hvoryh-na-covid-19-za-dobu-odujalo-bilshe-ludey-nij-zahvorilo-karta.htmlРакурс
Коронавірус в Україні діагностований вже у 18 тис. 886 осіб, серед них 1 тис. 348 дітей та 3 тис. 696 медиків. За останню добу інфікування підтвердили ще у 260 осіб, серед них 24 дитини та 46 медпрацівників. Було госпіталізовано 107 нових хворих.
Водночас за останню добу одужали 356 пацієнтів. Це вже вдруге за весь період епідемії в Україні за добу кількість осіб, що одужали, перевищила кількість нових хворих. Про це 19 травня розповів міністр охорони здоров’я України Максим Степанов під час щоденного онлайн-брифінгу.
Також за минулу добу зафіксовано 17 летальних випадків. Загалом в Україні одужали 5 тис. 632 особи, а померли 548 пацієнтів з COVID-19.
Найбільша кількість нових хворих за минулу добу зафіксована у Києві, Львівській, Чернівецькій та Харківській областях. Наразі в Україні така статистика поширення коронавірусу:
- Вінницька область — 751 випадок;
- Волинська область — 635 випадків;
- Дніпропетровська область — 843 випадки;
- Донецька область — 131 випадок;
- Житомирська область — 573 випадки;
- Закарпатська область — 911 випадків;
- Запорізька область — 385 випадків;
- Івано-Франківська область — 1235 випадків;
- Кіровоградська область — 445 випадків;
- м. Київ — 2359 випадків;
- Київська область — 1245 випадків;
- Львівська область — 1098 випадків;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 263 випадки;
- Одеська область — 784 випадки;
- Полтавська область — 264 випадки;
- Рівненська область — 1188 випадків;
- Сумська область — 164 випадки;
- Тернопільська область — 1081 випадок;
- Харківська область — 816 випадків;
- Херсонська область — 168 випадків;
- Хмельницька область — 267 випадків;
- Чернівецька область — 2742 випадки;
- Черкаська область — 376 випадків;
- Чернігівська область — 110 випадків.
Нагадаємо, раніше у Харкові медики вийшли протестувати та вимагали заплатити їм 300% надбавку до зарплати, яку обіцяла влада для тих, хто працював із хворими на коронавірус.