Коронавірус в Україні

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Коронавірус в Україні діагностований вже у 18 тис. 886 осіб, серед них 1 тис. 348 дітей та 3 тис. 696 медиків. За останню добу інфікування підтвердили ще у 260 осіб, серед них 24 дитини та 46 медпрацівників. Було госпіталізовано 107 нових хворих.

Водночас за останню добу одужали 356 пацієнтів. Це вже вдруге за весь період епідемії в Україні за добу кількість осіб, що одужали, перевищила кількість нових хворих. Про це 19 травня розповів міністр охорони здоров’я України Максим Степанов під час щоденного онлайн-брифінгу.

Також за минулу добу зафіксовано 17 летальних випадків. Загалом в Україні одужали 5 тис. 632 особи, а померли 548 пацієнтів з COVID-19.

Найбільша кількість нових хворих за минулу добу зафіксована у Києві, Львівській, Чернівецькій та Харківській областях. Наразі в Україні така статистика поширення коронавірусу:

Вінницька область — 751 випадок;

Волинська область — 635 випадків;

Дніпропетровська область — 843 випадки;

Донецька область — 131 випадок;

Житомирська область — 573 випадки;

Закарпатська область — 911 випадків;

Запорізька область — 385 випадків;

Івано-Франківська область — 1235 випадків;

Кіровоградська область — 445 випадків;

м. Київ — 2359 випадків;

Київська область — 1245 випадків;

Львівська область — 1098 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 263 випадки;

Одеська область — 784 випадки;

Полтавська область — 264 випадки;

Рівненська область — 1188 випадків;

Сумська область — 164 випадки;

Тернопільська область — 1081 випадок;

Харківська область — 816 випадків;

Херсонська область — 168 випадків;

Хмельницька область — 267 випадків;

Чернівецька область — 2742 випадки;

Черкаська область — 376 випадків;

Чернігівська область — 110 випадків.

Нагадаємо, раніше у Харкові медики вийшли протестувати та вимагали заплатити їм 300% надбавку до зарплати, яку обіцяла влада для тих, хто працював із хворими на коронавірус.