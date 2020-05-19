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Коронавірус в Україні

В Україні майже 19 тис. хворих на COVID-19: за добу одужало більше людей, ніж захворіло (КАРТА)

19 тра 2020, 09:41
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Коронавірус в Україні діагностований вже у 18 тис. 886 осіб, серед них 1 тис. 348 дітей та 3 тис. 696 медиків. За останню добу інфікування підтвердили ще у 260 осіб, серед них 24 дитини та 46 медпрацівників. Було госпіталізовано 107 нових хворих.

Водночас за останню добу одужали 356 пацієнтів. Це вже вдруге за весь період епідемії в Україні за добу кількість осіб, що одужали, перевищила кількість нових хворих. Про це 19 травня розповів міністр охорони здоров’я України Максим Степанов під час щоденного онлайн-брифінгу.

Також за минулу добу зафіксовано 17 летальних випадків. Загалом в Україні одужали 5 тис. 632 особи, а померли 548 пацієнтів з COVID-19.

Найбільша кількість нових хворих за минулу добу зафіксована у Києві, Львівській, Чернівецькій та Харківській областях. Наразі в Україні така статистика поширення коронавірусу:



  • Вінницька область — 751 випадок;
  • Волинська область — 635 випадків;
  • Дніпропетровська область — 843 випадки;
  • Донецька область — 131 випадок;
  • Житомирська область — 573 випадки;
  • Закарпатська область — 911 випадків;
  • Запорізька область — 385 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1235 випадків;
  • Кіровоградська область — 445 випадків;
  • м. Київ — 2359 випадків;
  • Київська область — 1245 випадків;
  • Львівська область — 1098 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 263 випадки;
  • Одеська область — 784 випадки;
  • Полтавська область — 264 випадки;
  • Рівненська область — 1188 випадків;
  • Сумська область — 164 випадки;
  • Тернопільська область — 1081 випадок;
  • Харківська область — 816 випадків;
  • Херсонська область — 168 випадків;
  • Хмельницька область — 267 випадків;
  • Чернівецька область — 2742 випадки;
  • Черкаська область — 376 випадків;
  • Чернігівська область — 110 випадків.

Коронавірус в Україні. Карта: ЦГЗ

Нагадаємо, раніше у Харкові медики вийшли протестувати та вимагали заплатити їм 300% надбавку до зарплати, яку обіцяла влада для тих, хто працював із хворими на коронавірус.


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