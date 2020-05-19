Курс гривні зміцнив НБУ. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n138392-nbu-sche-bilshe-zmicnyv-gryvnu-do-dolara-ta-ievro-infografika.html

Ракурс

Офіційний курс гривні на 19 травня встановив Національний банк України.

Американський долар сьогодні знову впав у ціні й коштує 26 грн 57 коп. Європейська валюта теж подешевшала до 28 грн 79 коп. Про це свідчать дані, опубліковані на веб-сторінці Нацбанку.

Гривня дещо зміцнилася й до грошових одиниць інших країн. Так, польський злотий коштує 6 грн 31 коп. Ціна фунта стерлінгів сьогодні 32 грн 33 коп, а чеська крона коштує 1 грн 4 коп. Російський рубль вартує 0,36 грн.

Нагадаємо, у Національному банку прогнозували, що не очікують істотних ризиків на валютному ринку після завершення карантину. В НБУ переконані, що населення «не побіжить купувати долари» і вважають, що люди спочатку задовольнять певний відкладений попит.