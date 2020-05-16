Глава НБУ Яків Смолій. Фото: НБУ

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Перший транш від Міжнародного валютного фонду може надійти до України у травні або у перший тиждень червня.

Наразі в українському парламенті зареєстровано кілька постанов, які блокують підписати закон про банки. Депутати мають кілька днів, щоб все вирішити і проголосувати за скасування цих постанов. Це дозволить спікеру Дмитру Разумкову підписати закон і направити його президенту Володимиру Зеленському. Про це керівник Національного банку України Яків Смолій розповів в інтерв’ю «BBC Україна».

Очільник НБУ не виключає, що закон на підпис Зеленському направлять вже наступного тижня. Вже після підписання на засідання збереться Рада директорів МВФ, якій передадуть усі документи по Україні. Після ухвалення рішення про надання кредиту, перерахування першої частини позики займе один чи два дні.

Якщо розкласти усі часові рамки, то ми можемо ще у травні отримати перший транш. Або перший тиждень червня. Я завжди беру трохи запасу, щоб мої припущення справджувалися, — зазначив Смолій.

Нагадаємо, днями голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев припустив, що МВФ може перерахувати Україні перший транш у найближчі три-чотири тижні. Розмір траншу складе 1,75 млрд дол.