Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 17 травня знову дощова у більшості регіонів. Опади синоптики обіцяють лише вдень. Сонячна погода утримається в Донецькій, Луганській, Запорізькій областях та в Криму.

У західних, північних та й центральних областях можливі грози. Температура повітря найближчої ночі очікується від 4° до 11° тепла, а вдень повітря прогріється до 15−20° вище нуля. Вітер завтра очікується західний та південно-західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 17 травня буде дощова лише вдень, вночі істотних опадів не обіцяють. Вночі синоптики прогнозують 6−8° тепла, а вдень — 16−18° вище нуля. У Харкові погода завтра буде з дощами й грозами. Стовпчики термометрів в темну пору доби покажуть 6−8° тепла, а вдень 17−19° тепла за Цельсієм.

Несприятливі погодні умови завтра синоптики прогнозують і у Львові, тут очікуються дощі та грози. Температурні показники наступні: вночі 4−6° тепла, а вдень — 16−18° вище нуля.

У Карпатах завтра синоптики теж прогнозують дощі. Вночі очікується 4−9° тепла, а вдень — 15−17° вище нуля. Погода в Одесі 17 травня теж буде дощовою. Температура повітря вночі прогріється до 9−11° тепла, вдень 15−17° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 17 травня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, 16 травня синоптики обіцяли мінливу погоду в Україні. Гідрометцентр прогнозував по всій території невеликі нічні дощі, а вдень опади очікувалися на сході держави.