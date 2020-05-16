У Греції відкрили понад 500 пляжів, тут встановилася 40-градусна спека, фото — Reuters

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Ракурс

Карантин у Греції пом’якшили аж до відкриття понад 500 пляжів. Це відбулося в умовах небувало спекотної для середини травня погоди.

Від відвідувачів пляжів вимагають виконання норм соціального дистанціювання, згідно з якими на площі 1 тис. кв. м можуть перебувати не більше 40 осіб. Сонцезахисні парасольки розставлені на відстані не менше одного метра один від одного, повідомляє DailyMail.

На пляжах працюють співробітники спеціальної інспекції, які спостерігають за дотриманням запропонованих урядом норм.

Для багатьох греків нинішній вихід на пляж в таку спекотну погоду став першим з того моменту, як в країні почали послаблювати жорсткі заходи, покликані стримати поширення коронавірусу.

Від початку в Греції діагностували порівняно невелику кількість заражених — 2 тис. 810 випадків і 160 смертей.

Метеорологи попереджали про те, що у ці дні значну частину Греції накриє хвилями спекотного повітря з пустелі Сахара. В Афінах температура може піднятися до 38−39 градусів Цельсія, на Пелопоннесі — 40 градусів, а на ряді островів в Егейському морі — до 30 градусів.

«Ракурс» повідомляв, що Італія сьогодні оголосила про часткове відкриття кордонів із початку червня.