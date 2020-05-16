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Ракурс
У Греції відкрили понад 500 пляжів, тут встановилася 40-градусна спека, фото — Reuters

У Греції відкрили понад 500 пляжів, встановилася 40-градусна спека (ФОТО)

16 тра 2020, 15:05
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Карантин у Греції пом’якшили аж до відкриття понад 500 пляжів. Це відбулося в умовах небувало спекотної для середини травня погоди.

Від відвідувачів пляжів вимагають виконання норм соціального дистанціювання, згідно з якими на площі 1 тис. кв. м можуть перебувати не більше 40 осіб. Сонцезахисні парасольки розставлені на відстані не менше одного метра один від одного, повідомляє DailyMail.

У Греції відкрили понад 500 пляжів, тут встановилася 40-градусна спека, фото — Reuters

На пляжах працюють співробітники спеціальної інспекції, які спостерігають за дотриманням запропонованих урядом норм.

У Греції відкрили понад 500 пляжів, тут встановилася 40-градусна спека, фото — Reuters

Для багатьох греків нинішній вихід на пляж в таку спекотну погоду став першим з того моменту, як в країні почали послаблювати жорсткі заходи, покликані стримати поширення коронавірусу.

Від початку в Греції діагностували порівняно невелику кількість заражених — 2 тис. 810 випадків і 160 смертей.

У Греції відкрили понад 500 пляжів, тут встановилася 40-градусна спека, фото — Reuters

Метеорологи попереджали про те, що у ці дні значну частину Греції накриє хвилями спекотного повітря з пустелі Сахара. В Афінах температура може піднятися до 38−39 градусів Цельсія, на Пелопоннесі — 40 градусів, а на ряді островів в Егейському морі — до 30 градусів.



«Ракурс» повідомляв, що Італія сьогодні оголосила про часткове відкриття кордонів із початку червня.

У Греції відкрили понад 500 пляжів, тут встановилася 40-градусна спека, фото — Reuters


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