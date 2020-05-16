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Ракурс
В Греции открыли более 500 пляжей, здесь установилась 40-градусная жара, фото — Reuters

В Греции открыли более 500 пляжей, установилась 40-градусная жара (ФОТО)

16 мая 2020, 15:05
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Карантин в Греции смягчили даже до открытия более 500 пляжей. Это произошло в условиях небывало жаркой для середины мая погоды.

Посетителей пляжей, которые открыли сегодня, обязали выполнять нормы социального дистанцирования. На площади 1 тыс. кв. м могут находиться не более 40 человек. Солнцезащитные зонтики расставлены на расстоянии не менее одного метра друг от друга, сообщает DailyMail.

В Греции открыли более 500 пляжей, здесь установилась 40-градусная жара, фото — Reuters

На пляжах работают сотрудники специальной инспекции, наблюдающие за соблюдением предложенных правительством норм.

Для многих греков нынешний выход на пляж в такую ​​жаркую погоду стал первым с того момента, как в стране начали ослаблять жесткие меры, призванные сдержать распространение коронавируса.

В Греции открыли более 500 пляжей, здесь установилась 40-градусная жара, фото — Reuters

С начала эпидемии в Греции диагностировали сравнительно небольшое количество зараженных — 2 тыс. 810 случаев и 160 смертей.

Метеорологи предупреждали о том, что в эти дни значительную часть Греции накроет волнами горячего воздуха из пустыни Сахара. В Афинах температура может подняться до 38−39 градусов Цельсия, на Пелопоннесе — 40 градусов, а на ряде островов в Эгейском море — до 30 градусов.

В Греции открыли более 500 пляжей, здесь установилась 40-градусная жара, фото — Reuters



«Ракурс» сообщал, что Италия сегодня объявила о частичном открытии границ с начала июня.

В Греции открыли более 500 пляжей, здесь установилась 40-градусная жара, фото — Reuters


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