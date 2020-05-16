В Греции открыли более 500 пляжей, здесь установилась 40-градусная жара, фото — Reuters

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Ракурс

Карантин в Греции смягчили даже до открытия более 500 пляжей. Это произошло в условиях небывало жаркой для середины мая погоды.

Посетителей пляжей, которые открыли сегодня, обязали выполнять нормы социального дистанцирования. На площади 1 тыс. кв. м могут находиться не более 40 человек. Солнцезащитные зонтики расставлены на расстоянии не менее одного метра друг от друга, сообщает DailyMail.

На пляжах работают сотрудники специальной инспекции, наблюдающие за соблюдением предложенных правительством норм.

Для многих греков нынешний выход на пляж в такую ​​жаркую погоду стал первым с того момента, как в стране начали ослаблять жесткие меры, призванные сдержать распространение коронавируса.

С начала эпидемии в Греции диагностировали сравнительно небольшое количество зараженных — 2 тыс. 810 случаев и 160 смертей.

Метеорологи предупреждали о том, что в эти дни значительную часть Греции накроет волнами горячего воздуха из пустыни Сахара. В Афинах температура может подняться до 38−39 градусов Цельсия, на Пелопоннесе — 40 градусов, а на ряде островов в Эгейском море — до 30 градусов.

«Ракурс» сообщал, что Италия сегодня объявила о частичном открытии границ с начала июня.