Италия в начале июня откроет границы и позволит поездки между регионами, скриншот карты

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Ракурс

Карантин в Италии перестает быть чрезвычайно строгим. Власть с 3 июня может снять запрет на поездки между регионами, а также разрешит въезд и выезд со страны.

Об этом говорится в сообщении правительственной пресс-службы, опубликованном в ночь на субботу по итогам заседания Совета министров Итальянской республики.

С 3 июня поездки между регионами Италии могут быть запрещены только в случае наличия высокого риска заражения коронавирусом в этих районах. Эти же правила будут применяться и к гражданам, которые планируют въехать в Италию или выехать из нее, то есть запрет могут ввести на посещение, а также прибытие со стран и территорий со сложной эпидемиологической ситуацией и в соответствии с ограничениями, вытекающими из указов ЕС и международных обязательств.

Перемещение между Ватиканом или Сан-Марино и соседними территориями будут разрешены.

С понедельника в Италии снимаются ограничения на передвижение граждан в пределах одного региона, однако в случае обострения эпидемиологической ситуации местные власти могут возобновить действие ограничительных мер.

Итальянские СМИ со ссылкой на черновик декрета сообщили, что правительство подготовило новый документ, согласно которому с 18 мая разрешается восстановления после карантина всей коммерческой деятельности при соблюдении строгих правил безопасности.

За несоблюдение предписаний предусмотрены санкции, которые включают денежный штраф, административную ответственность, временное закрытие того или иного заведения в случае выявления нарушений.

С начала пандемии в Италии зафиксировали почти 224 тыс. инфицированных, из которых более половины (120 тыс.) вылечились и более 31,5 тыс. умерли.

Вчера «Ракурс» сообщал, что страны Балтии открывают внутренние границы, а Эстония объявила о полной победе над коронавирусом.

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