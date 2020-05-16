Італія на початку червня відкриває кордони і дозволить поїздки між регіонами, скріншот карти

https://racurs.ua/ua/n138279-italiya-na-pochatku-chervnya-vidkryie-kordony-i-dozvolyt-poyizdky-mij-regionamy-karta.html

Ракурс

Карантин в Італії припиняє бути надзвичайно суворим. Влада з 3 червня може зняти заборону на поїздки між регіонами, а також дозволить в’їжджати в країну і виїжджати.

Про це йдеться в повідомленні урядової прес-служби, опублікованому в ніч на суботу за підсумками засідання Ради міністрів Італійської республіки.

З 3 червня поїздки між регіонами Італії можуть бути заборонені лише в разі наявності високого ризику зараження коронавірусом в цих районах. Ці ж правила будуть застосовуватися і до громадян, які планують в’їхати в Італію або виїхати з неї, тобто заборону можуть запровадити на відвідування, а також прибуття з країн і з територій зі складною епідеміологічною ситуацією і відповідно до обмежень, що випливають з указів ЄС і міжнародних зобов’язань.

Пересування між Ватиканом або Сан-Марино і сусідніми територіями будуть дозволені.

З понеділка в Італії знімаються обмеження на пересування громадян в межах одного регіону, однак в разі загострення епідеміологічної ситуації місцева влада може відновити дію обмежувальних заходів.

Італійські ЗМІ з посиланням на чернетку декрету повідомили, що уряд підготував новий документ, згідно з яким з 18 травня дозволяється відновлення після карантину всієї комерційної діяльності при дотриманні суворих правил безпеки.

За недотримання приписів передбачені санкції, які включають грошовий штраф, адміністративну відповідальність, тимчасове закриття того чи іншого закладу в разі виявлення порушень.

З початку пандемії в Італії зафіксовано майже 224 тис. інфікованих, з яких більше половини (понад 120 тис.) вилікувалися і понад 31,5 тис. померли.

Учора «Ракурс» повідомляв, що країни Балтії відкривають внутрішні кордони, а Естонія оголосила про повну перемогу над коронавірусом.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)