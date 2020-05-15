Бойовики виявилися власниками російських паспортів, фото:

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Бойовики, котрі брали участь у вчорашніх переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) як представники ОРДЛО, мають російське громадянство.

Українська сторона вказала на це російській стороні під час переговорів, котрі відбувалися в режимі відеоконференції. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив український журналіст Олексій Мацука з посиланням на віце-прем'єра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і учасника переговорів Олексія Резнікова.

За його словами, вчорашнє засідання ТКГ розпочалося в 13.00. В ньому спочатку брали участь представники України, Росії та ОБСЄ. Орієнтовно в 15.00−16.00 до них підключили «запрошених» від ОРДО (Наталію Ніконорову) та ОРЛО (так званого «міністра закордонних справ ЛНР» Владислава Дейнего).

У період з 13.00 до 15.00 українська сторона у ТКГ повідомила російській, що Україні відомо про наявність у цих осіб російського громадянства. Як доказ були пред’явлені копії закордонного і внутрішнього російських паспортів Дейнего.

На його участі, як і інших членів «Л-ДНР», в переговорах наполягає Росія, — зазначив Мацука.





Нагадаємо, постійний представник РФ на переговорах ТКГ Борис Гризлов заявив, що вчорашня відеоконференція була на межі зриву. За його словами, члени української делегації активно намагалися «витісняти» представників ОРДЛО з робочих груп і ТКГ.