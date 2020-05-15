Боевики оказались владельцами российских паспортов:

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Боевики, которые принимали участие во вчерашних переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) как представители ОРДЛО, имеют российское гражданство.

Украинская сторона указала на это российской стороне во время переговоров, которые проходили в режиме видеоконференции. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил украинский журналист Алексей Мацука со ссылкой на вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и участника переговоров Алексея Резникова.

По его словам, вчерашнее заседание ТКГ началось в 13.00. В нем сначала участвовали представители Украины, России и ОБСЕ. Ориентировочно в 15.00−16.00 к ним подключили «приглашенных» от ОРДО (Наталью Никонорову) и ОРЛО (так называемого «министра иностранных дел ЛНР» Владислава Дейнего).

В период с 13.00 до 15.00 украинская сторона в ТКГ сообщила российской, что Украине известно о наличии у этих лиц российского гражданства. В качестве доказательства были предъявлены копии заграничного и внутреннего российских паспортов Дейнего.

На его участии, как и других членов «Л-ДНР», в переговорах настаивает Россия, — отметил Мацука.





Напомним, постоянный представитель РФ на переговорах ТКГ Борис Грызлов заявил, что вчерашняя видеоконференция была на грани срыва. По его словам, члены украинской делегации активно пытались «вытеснять» представителей ОРДЛО из рабочих групп и ТКГ.