Сьогодні звільнили половину керівників митниць, фото: «Обозреватель»

https://racurs.ua/ua/n138277-v-ukrayini-zvilnyly-polovynu-kerivnykiv-mytnyc.html

Ракурс

В Україні звільнили половину керівників митниць під час засідання колегії Державної митної служби.

Рішення про припинення виконання обов’язків було ухвалене щодо керівників Закарпатської, Енергетичної, Азовської, Подільської, Поліської, Північної, Слобожанської та Буковинської митниць. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Крім того, попередження про наступне звільнення було вручене керівнику Одеської митниці.

Міністр фінансів Сергій Марченко, котрий брав участь у цьому засіданні колегії, повідомив, що протягом останніх двох тижнів в Україні здійснюється комплексний аудит Держмитслужби, за результатами якого були ухвалені відповідні кадрові рішення.

Очільник Мінфіну зазначив, що цей аудит ще триває.

Я отримую інформацію і з Держмитслужби, і з бізнес-середовища про збереження корупційних схем і неправомірних дій на митниці. Це неприпустимо, — наголосив Марченко.





Він запевнив, що сьогоднішня кадрова ротація у відомстві не буде останньою й кадрові зміни триватимуть, доки митниця «не запрацює належним чином з висококваліфікованими і доброчесними працівниками».

Нагадаємо, 13 травня на Одеській митниці відбувалися обшуки та затримання. У ЗМІ спочатку з’явилася інформація про затримання очільника Одеської митниці Михайла Грибанова, проте згодом в СБУ повідомили, що були затримані керівники відділів митного оформлення двох постів цієї митниці.