Сегодня уволили половину руководителей таможен, фото: «Обозреватель»

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В Украине уволили половину руководителей таможен во время заседания коллегии Государственной таможенной службы.

Решение о прекращении выполнения обязанностей было принято в отношении руководителей Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской и Буковинской таможен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Кроме того, предупреждение о предстоящем увольнении было вручено руководителю Одесской таможни.

Министр финансов Сергей Марченко, принявший участие в этом заседании коллегии, сообщил, что в течение последних двух недель в Украине осуществляется комплексный аудит Гостаможслужбы, по результатам которого были приняты соответствующие кадровые решения.

Глава Минфина отметил, что этот аудит еще продолжается.

Я получаю информацию и из Гостаможслужбы, и из бизнес-среды о сохранении коррупционных схем и неправомерных действий на таможне. Это недопустимо, — подчеркнул Марченко.





Он заверил, что сегодняшняя кадровая ротация в ведомстве не будет последней и кадровые изменения будут продолжаться, пока таможня «не заработает должным образом с высококвалифицированными и добродетельными работниками».

Напомним, 13 мая на Одесской таможне происходили обыски и задержания. В СМИ сначала появилась информация о задержании главы Одесской таможни Михаила Грибанова, однако впоследствии в СБУ сообщили, что были задержаны руководители отделов таможенного оформления двух постов этой таможни.