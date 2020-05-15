16 мая в Украине отмечают День Европы, фото: «Укртрансбезопасность»

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16 мая в Украине будут отмечать День Европы. Этот праздник в Украине с 2003 года ежегодно отмечают в третью субботу мая. Для украинцев это празднование общих ценностей и общей истории всех наций континента.

Традиционно торжественная церемония открытия Дня Европы проходит в Киеве. Однако в этом году эпидемия коронавируса внесла определенные коррективы. Поскольку почти все массовые, спортивные и творческие мероприятия перенесены, столица Украины будет отмечать День Европы 15−17 мая онлайн, а также в теле- и радиоформатах.

Кроме того, в Украине в третью субботу мая отмечают День науки. Этот праздник установлен в 1997 году.

Также 16 мая ООН отмечает Международный день мирного сосуществования. Этот праздник отмечают с целью регулярной мобилизации усилий международного сообщества на поощрение мира, терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности.

Православная церковь в этот день чтит память мучеников Тимофея и Мавры — супругов, которых во времена преследований христиан в Римской империи во второй половине III в. н. е. распяли на крестах. Также почитается память преподобного Феодосия Печерского — игумена Киево-Печерского монастыря, жившего в XI в. Феодосий был одним из основоположников монашества в Киевской Руси.

Традиционно в народе 16 мая считается днем ​​Мавры Рассадницы. В этот день занимались рассадой капусты, других овощей и варили борщ из молодой зелени. Также считалось, что в этот день не стоит брать ничего в долг, чтобы не провести лето в нищете.

Народные приметы: