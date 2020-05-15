16 травня в Україні відзначають День Європи, фото: «Укртрансбезпека»

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16 травня в Україні відзначатимуть День Європи. Це свято в Україні з 2003 року щорічно відзначають у третю суботу травня. Для українців це відзначення спільних цінностей та спільної історії всіх націй континенту.

Традиційно урочиста церемонія відкриття Дня Європи відбувається у Києві. Однак цього року епідемія коронавірусу внесла певні корективи. Оскільки майже всі масові, спортивні та мистецькі заходи перенесені, столиця України відзначатиме День Європи 15−17 травня в онлайні, а також у теле- та радіоформаті.

Крім того, в Україні у третю суботу травня відзначають День науки. Це свято встановлене у 1997 році.

Також 16 травня ООН відзначає Міжнародний день мирного співіснування. Це свято відзначають з метою регулярної мобілізації зусиль міжнародного співтовариства на заохочення миру, терпимості, єднання, взаєморозуміння та солідарності.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять мучеників Тимофія і Маври — подружжя, яке в часи переслідувань християн у Римській імперії у другій половині III ст. н. е. розіп’яли на хрестах. Також вшановується пам’ять преподобного Феодосія Печерського — ігумена Києво-Печерського монастиря, який жив у XI ст. Феодосій був одним із основоположників чернецтва у Київській Русі.

Традиційно в народі 16 травня вважається днем Маври Розсадниці. У цей день займалися розсадою капусти, інших овочів та варили борщ з молодої зелені. Також вважалося, що в цей день не варто брати нічого у борг, щоб не провести літо у злиднях.

Народні прикмети: