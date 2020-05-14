СБУ рассказала свою версию обысков на Одесской таможне. Фото: Укринформ

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Ракурс

Обыски на Одесской таможне проводились вчера, 13 мая. Сегодня Служба безопасности Украины (СБУ) рассказала свою версию задержания сотрудников таможни, которые подозреваются в коррупции.

По версии СБУ, в получении неправомерной выгоды были задействованы начальники отделов таможенного оформления постов «Одесса» и «Черноморск». Один из них требовал у импортеров по 100 долл. за каждый перевозимый контейнер. Взятку платили, чтобы товар не проходил дополнительный контроль. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

После этого начальник отдела таможенного поста «Черноморск» создавал для импортеров искусственные преграды при растаможивании товара. Чтобы решить эту проблему, чиновник предлагал снизить стоимость задекларированного груза, а себе в качестве оплаты брал 50−60% разницы между реальной ценой товара и той, которая была указана в документах. Так он получал от 200 до 4 тыс. долл. неправомерной выгоды. Часть денег, по данным СБУ, передавали непосредственно руководству Одесской таможни.

Чиновника таможни задержали во время получения взятки в размере 1,3 тыс. долл. Также в СБУ задокументировали получение участниками схемы взятки в размере 800 долл.

Отмечается, что продолжаются следственные действия по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды служебным лицом) Уголовного кодекса. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, ранее в Офисе генпрокурора сообщили подробности относительно обысков и задержаний на Одесской таможне.

Как сообщалось, правоохранители задержали руководителя Одесской таможни Михаила Грибанова, которому инкриминируют получение взятки.