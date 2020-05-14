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Ракурс
В Минздраве назвали критерии для поэтапного выхода из карантина. Фото: Ракурс

В Минздраве назвали критерии для поэтапного выхода из карантина

14 мая 2020, 10:43
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Карантин в Украине смягчают, с 11 мая введен первый этап смягчения ограничений. В Министерстве здравоохранения назвали критерии, на основании которых будут вводиться следующие четыре этапа выхода страны из карантина.

Это показатель инцидентности — количество случаев заражения на 1 тыс. человек за последнюю неделю. Загруженность коек с больными коронавирусом не должно превышать 50% от общего их количества. Об этом сообщил сегодня во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

Кроме этого, будет учитываться количество тестирований на 1 тыс. человек за неделю, которое не должно превышать 15 случаев.



Также количество новых случаев заражения за последнюю неделю по сравнению с предыдущей неделей должно быть на уровне 0,9−1,0.

Утверждение этапов выхода из карантина будет происходить на общегосударственном уровне, а решение о смягчении ограничений будет приниматься на областном уровне.

Источник: Ракурс


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