У МОЗ назвали критерії для поетапного виходу з карантину. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n138156-u-moz-nazvaly-kryteriyi-dlya-poetapnogo-vyhodu-z-karantynu.html

Ракурс

Карантин в Україні пом’якшують, з 11 травня введено перший етап пом’якшення обмежень. У Міністерстві охорони здоров’я назвали критерії, на підставі яких будуть вводитися наступні чотири етапи виходу країни з карантину.

Про це повідомив сьогодні під час брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

У МОЗ для введення пом’якшень будуть враховувати кілька критеріїв. Це показник інцидентності — кількість випадків зараження на 1 тис. осіб за останній тиждень. Завантаженість ліжок із хворими на коронавірус не повинно перевищувати 50% від їхньої загальної кількості. Кількість тестувань на 1 тис. осіб за тиждень не повинна перевищувати 15 випадків. Кількість нових випадків зараження за останній тиждень у порівнянні з попереднім тижнем має бути на рівні 0,9−1,0.

Затвердження етапів виходу з карантину буде відбуватися на загальнодержавному рівні, а рішення про пом’якшення обмежень буде прийматися на обласному рівні.