СБУ розповіла свою версію обшуків на Одеській митниці. Фото: Укрінформ

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Обшуки на Одеській митниці проводилися вчора, 13 травня. Сьогодні Служба безпеки України (СБУ) розповіла свою версію затримання співробітників митниці, які підозрюються в корупції.

За версією СБУ, в одержанні неправомірної вигоди були задіяні начальники відділів митного оформлення постів «Одеса» і «Чорноморськ». Один із них вимагав у імпортерів по 100 дол. за кожен контейнер. Хабар платили, щоб товар не проходив додатковий контроль. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Після цього начальник відділу митного поста «Чорноморськ» створював для імпортерів штучні перепони при розмитненні товару. Щоб вирішити цю проблему, чиновник пропонував знизити вартість задекларованого вантажу, а собі брав 50−60% різниці між реальною ціною товару і тією, яка була вказана в документах. Так він отримував від 200 до 4 тис. дол. неправомірної вигоди. Частину грошей, за даними СБУ, передавали безпосередньо керівництву Одеської митниці.

Чиновника митниці затримали під час отримання хабара в розмірі 1,3 тис. дол. Також в СБУ задокументували отримання учасниками схеми хабара в розмірі 800 дол.

Зазначається, що тривають слідчі дії за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, раніше в Офісі генпрокурора повідомили подробиці щодо обшуків і затримань на Одеській митниці.

Як повідомлялося, правоохоронці затримали керівника Одеської митниці Михайла Грибанова, якому інкримінують отримання хабара.