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Ракурс
ДТП под Киевом: Дымовая завеса спровоцировала восемь аварий, фото — ТСН

Дымовая завеса спровоцировала восемь ДТП: полиция Киевщины ищет поджигателей

16 мая 2020, 14:27
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ДТП под Киевом, которые произошли 15 мая на Житомирской трассе, расследуют в Нацполиции Киевской области.

Силовики подозревают, что серию аварий вызвала плохая видимость на трассе Киев-Чоп. По предварительным данным, дорога была в дыму, которым работники пригородных агропромышленных предприятий защищали от заморозка растения на поле.

В пресс-службе полиции рассказали, что проводят проверку по факту задымления автотрассы.

Вчера утром на 65 км трассы Киев-Чоп произошло два ДТП, в которых получили травмы четыре человека, а в шести других происшествиях машины получили повреждения.

В частности, водитель ВАЗ 2115, который ехал в Киев, ударился в полуприцеп грузовика MAN. Водитель фуры остановился в правой полосе движения, поскольку впереди произошло ДТП без пострадавших.

Дымовая завеса спровоцировала восемь ДТП: полиция Киевщины ищет поджигателей, фото — Нацполиция



Сегодня на Бориспольской трассе возле села Счастливое произошло ДТП с участием двух авто, которые перегородили полосу движения в направлении аэропорта. Один из микроавтобусов перевозил строительные материалы. Из-за аварии образовалась пробка, поэтому полиция советует рассчитывать время.

Дымовая завеса спровоцировала восемь ДТП: полиция Киевщины ищет поджигателей, фото — ТСН

Источник: Ракурс


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