Димова завіса спровокувала вісім ДТП: поліція Київщини шукає паліїв, фото — ТСН

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ДТП під Києвом, які сталися 15 травня на Житомирській трасі, розслідують у Нацполіції Київської області.

Силовики підозрюють, що серію аварій спричинила погана видимість на трасі Київ — Чоп. За попередніми даними, дорога була в диму, яким працівники приміських агропромислових підприємств захищали від приморозку рослини на полі.

В прес-службі поліції розповіли, що проводять перевірку за фактом задимлення автотраси.

Учора вранці на 65 км траси Київ — Чоп сталися дві ДТП, у яких отримали травми четверо людей, а у шістьох інших пригодах зазнали машини пошкоджень.

Зокрема, водій ВАЗ 2115, який їхав до Києва, вдарився в напівпричеп вантажівки MAN. Водій фури зупинився у правій смузі руху, оскільки попереду трапилась ДТП без потерпілих. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Сьогодні на Бориспільській трасі поблизу села Щасливе сталася ДТП за участі двох авто, які перегородили смугу руху у напрямку аеропорту. Один з мікроавтобусів перевозив будівельні матеріали. Через аварію утворився затор, тому поліція радить розраховувати час.