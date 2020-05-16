Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 17 мая будет снова дождливая в большинстве регионов. Осадки синоптики обещают лишь днем. Солнечная погода сохранится в Донецкой, Луганской, Запорожской областях и в Крыму.

В западных, северных и центральных областях возможны грозы. Температура воздуха ближайшей ночью ожидается от 4° до 11° тепла, а днем воздух прогреется до 15−20° выше нуля. Ветер завтра ожидается западный и юго-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 17 мая будет дождливая только днем, ночью существенных осадков не обещают. Ночью синоптики прогнозируют 6−8° тепла, а днем — 16−18° выше нуля. В Харькове погода завтра будет с дождями и грозами. Столбики термометров в темное время суток покажут 6−8° тепла, а днем 17−19° тепла по Цельсию.

Неблагоприятные погодные условия завтра синоптики прогнозируют и во Львове, здесь ожидаются дожди и грозы. Температурные показатели следующие: ночью 4−6° тепла, а днем — 16−18° с выше нуля.

В Карпатах завтра синоптики также прогнозируют дожди. Ночью ожидается 4−9° тепла, а днем — 15−17° выше нуля. Погода в Одессе 17 мая тоже будет дождливой. Температура воздуха ночью прогреется до 9−11° тепла, днем 15−17° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 17 мая прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, 16 мая синоптики обещали переменчивую погоду в Украине. Гидрометцентр прогнозировал по всей территории небольшие ночные дожди, а днем осадки ожидались на востоке государства.