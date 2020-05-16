Глава НБУ Яков Смолий. Фото: НБУ

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Первый транш от Международного валютного фонда может поступить в Украину в мае или в первую неделю июня.

Сейчас в украинском парламенте зарегистрировали несколько постановлений, которые блокируют подписание закона о банках. У депутатов есть несколько дней, чтобы все решить и проголосовать за отмену этих постановлений. Это позволит спикеру Дмитрию Разумкову подписать закон и направить его президенту Владимиру Зеленскому. Об этом руководитель Национального банка Украины Яков Смолий рассказал в интервью «BBC Україна».

Глава НБУ не исключает, что закон на подпись Зеленскому направят уже на следующей неделе. Уже после подписания на заседание соберется Совет директоров МВФ, которому передадут все документы по Украине. После принятия решения о предоставлении кредита, перечисление первой части займа займет один или два дня.

Если разложить все временные рамки, то мы можем еще в мае получить первый транш. Или первую неделю июня. Я всегда беру немного запаса, чтобы мои предположения сбывались, — отметил Смолий.

Напомним, на днях председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев предположил, что МВФ может перечислить Украине первый транш в ближайшие три-четыре недели. Размер транша составит 1,75 млрд долл.