Курс гривны укрепил НБУ. Фото: flickr.com

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Ракурс

Официальный курс гривны на 19 мая установил Национальный банк Украины.

Американский доллар сегодня опять упал в цене и стоит 26 грн 57 коп. Европейская валюта тоже подешевела до 28 грн 79 коп. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на веб-сайте Нацбанка.

Гривна несколько укрепилась и к денежным единицам других стран. Так, польский злотый стоит 6 грн 31 коп. Цена фунта стерлингов сегодня 32 грн 33 коп, а чешская крона стоит 1 грн 4 коп. Российский рубль стоит 0,36 грн.

Напомним, в Национальном банке прогнозировали, что не ожидают существенных рисков на валютном рынке после завершения карантина. В НБУ убеждены, что население «не побежит покупать доллары» и считают, что люди сначала удовлетворят определенный отложенный спрос.