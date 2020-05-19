Коронавирус в Украине

https://racurs.ua/n138393-v-ukraine-pochti-19-tys-bolnyh-covid-19-za-sutki-vyzdorovelo-bolshe-ludey-chem-zabolelo-karta.html

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Коронавирус в Украине диагностирован уже у 18 тыс. 886 человек, среди них 1 тыс. 348 детей и 3 тыс. 696 медиков. За последние сутки инфицирование подтвердили еще у 260 человек, среди них 24 ребенка и 46 медработников. Были госпитализированы 107 новых больных.

В то же время за последние сутки выздоровели 356 пациентов. Это уже второй раз за весь период эпидемии в Украине за сутки количество людей, которые выздоровели, превысило количество новых больных. Об этом 19 мая рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время ежедневного онлайн-брифинга.

Также за минувшие сутки зафиксировано 17 летальных случаев. Всего в Украине выздоровели 5 тыс. 632 человека, а умерли 548 пациентов с COVID-19.

Наибольшее количество новых больных за минувшие сутки зафиксировано в Киеве, Львовской, Черновицкой и Харьковской областях. Сейчас в Украине такая статистика распространения коронавируса:

Винницкая область — 751 случай;

Волынская область — 635 случаев;

Днепропетровская область — 843 случая;

Донецкая область — 131 случай;

Житомирская область — 573 случая;

Закарпатская область — 911 случаев;

Запорожская область — 385 случаев;

Ивано-Франковская область — 1235 случаев;

Кировоградская область — 445 случаев;

г. Киев — 2359 случаев;

Киевская область — 1245 случаев;

Львовская область — 1098 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 263 случая;

Одесская область — 784 случая;

Полтавская область — 264 случая;

Ровенская область — 1188 случаев;

Сумская область — 164 случая;

Тернопольская область — 1081 случай;

Харьковская область — 816 случаев;

Херсонская область — 168 случаев;

Хмельницкая область — 267 случаев;

Черновицкая область — 2742 случая;

Черкасская область — 376 случаев;

Черниговская область — 110 случаев.

Напомним, ранее в Харькове медики вышли протестовать и требовали заплатить им 300% надбавку к зарплате, которую обещала власть для тех, кто работал с больными коронавирусом.