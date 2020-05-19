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Коронавирус в Украине

В Украине почти 19 тыс. больных COVID-19: за сутки выздоровело больше людей, чем заболело (КАРТА)

19 мая 2020, 09:41
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Коронавирус в Украине диагностирован уже у 18 тыс. 886 человек, среди них 1 тыс. 348 детей и 3 тыс. 696 медиков. За последние сутки инфицирование подтвердили еще у 260 человек, среди них 24 ребенка и 46 медработников. Были госпитализированы 107 новых больных.

В то же время за последние сутки выздоровели 356 пациентов. Это уже второй раз за весь период эпидемии в Украине за сутки количество людей, которые выздоровели, превысило количество новых больных. Об этом 19 мая рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время ежедневного онлайн-брифинга.

Также за минувшие сутки зафиксировано 17 летальных случаев. Всего в Украине выздоровели 5 тыс. 632 человека, а умерли 548 пациентов с COVID-19.

Наибольшее количество новых больных за минувшие сутки зафиксировано в Киеве, Львовской, Черновицкой и Харьковской областях. Сейчас в Украине такая статистика распространения коронавируса:



  • Винницкая область — 751 случай;
  • Волынская область — 635 случаев;
  • Днепропетровская область — 843 случая;
  • Донецкая область — 131 случай;
  • Житомирская область — 573 случая;
  • Закарпатская область — 911 случаев;
  • Запорожская область — 385 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 1235 случаев;
  • Кировоградская область — 445 случаев;
  • г. Киев — 2359 случаев;
  • Киевская область — 1245 случаев;
  • Львовская область — 1098 случаев;
  • Луганская область — 42 случая;
  • Николаевская область — 263 случая;
  • Одесская область — 784 случая;
  • Полтавская область — 264 случая;
  • Ровенская область — 1188 случаев;
  • Сумская область — 164 случая;
  • Тернопольская область — 1081 случай;
  • Харьковская область — 816 случаев;
  • Херсонская область — 168 случаев;
  • Хмельницкая область — 267 случаев;
  • Черновицкая область — 2742 случая;
  • Черкасская область — 376 случаев;
  • Черниговская область — 110 случаев.

Коронавирус в Украине. Карта: ЦОЗ

Напомним, ранее в Харькове медики вышли протестовать и требовали заплатить им 300% надбавку к зарплате, которую обещала власть для тех, кто работал с больными коронавирусом.


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