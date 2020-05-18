В Харькове на протест вышли сотрудники скорой помощи, не получившие коронавирусную надбавку, скриншот видео

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Зарплаты врачей стали причиной протеста в Харькове. Медики требуют заплатить им 300% надбавку к зарплате, которую обещала власть для тех, кто работал с больными COVID-19.

Руководство местного Центра экстренной медицины объясняет, что дополнительные деньги предусмотрены тем, кто транспортировал больных с уже подтвержденным диагнозом, а только подозрения на коронавирус не считаются.

Забастовка медиков в Харькове состоялась в специфической форме. Работу они не останавливали и при необходимости на вызовы выезжали, сообщается в сюжете «5 канала».

Под обращением к председателю ОГА подписались более 50 медиков и водителей «скорых». Они жалуются, что обещанную надбавку в 300% за работу с больными коронавирусом получили единицы, а контактировали с ними все.

В областной государственной администрации считают ситуацию «искусственной» и уверяют, что действуют в соответствии с предписаниями Минздрава. Доплаты пока получили те, кто работал с больными коронавирусом, а надбавки за пациентов, у которых диагноз подтвердился позже, обещают выплатить.