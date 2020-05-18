Меркель и Макрон пообещали миру бесплатную вакцину и соберут гигантский фонд помощи ЕС, фото — НВ

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Ракурс

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон пообещали миру бесплатную вакцину от коронавируса и заявили о намерении собрать гигантский фонд помощи ЕС (500 млрд евро).

Лидеры ФРГ и Италии призвали ЕС сделать вакцину от COVID-19 доступной всем странам мира.

Мы должны создать и производить в Европейском Союзе вакцину, которая должна быть доступна всему миру, усилить европейские мощности в исследованиях и разработке в области вакцин и методов лечения, а также координацию и финансирование, — рассказала на брифинге после встречи с Макроном Меркель.

Также предлагается увеличить производство и запасы медицинских средств, в том числе тестов, средств защиты в Европе.

Макрон и Меркель предложили собрать для восстановления ЕС после карантина полтриллиона евро. Эти средства направят для помощи странам и регионам ЕС, наиболее пострадавшим от коронавирусного кризиса.

Лидеры ведущих стран Европы назвали нынешнюю ситуацию «худшим кризисом, с которым столкнулся Европейский Союз в своей истории».

Сегодня мы представляем краткий ответ на кризис, длинные ответы придется обсудить. Потому что Европу надо развивать дальше, — сказала Меркель.

Фонд должен быть доступен в течение ограниченного периода времени и обеспечить сплоченность в ЕС. Париж и Берлин также заявили, что предлагают разрешить Европейской комиссии занимать средства на финансовых рынках от имени ЕС.

Все 27 стран ЕС должны единогласно одобрить предложенную программу, чтобы она начала работать.

Сегодня «Ракурс» сообщал, что Китай выделит 2 млрд долл. странам, пострадавшим от SARS-CoV-2.