В Одессе обрушилась часть старинного жилого дома. Фото: odessa.com.ua

https://racurs.ua/n138380-v-odesse-obrushilas-chast-starinnogo-jilogo-doma-foto-video.html

Ракурс

В Одессе обрушилось очередное старинное здание. Сегодня на улице Торговой рухнула часть доходного дома Бенетато. Дом был построен в 1890 году, но до сих пор в нем проживали жильцы. Под завалами оказалось несколько квартир.

Это тот самый дом, который примыкал к недавно снесенному банно-прачечному комбинату № 10, на месте которого начато строительство многофункционального центра с подземным паркингом, сообщает «Думская».

Жители частично рухнувшего доходного дома Бенетато с прошлого года были тревогу. После сноса банного комплекса и начала строительных работ стены дома начали трескаться. Жильцы опасались, что однажды дом провалится в катакомбы, которые находятся под зданием.

Для ликвидации обрушения были привлечены 42 спасателя и девять единиц техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Спасателям удалось установить местонахождение всех жильцов. По предварительным данным, под руинами людей нет.

По словам жильцов, около 16.20 они услышали, как трещит дом. Они поспешили покинуть квартиры и дом обрушился. Пострадали несколько автомобилей жильцов, которые были припаркованы у дома.

Как ранее писал «Ракурс», вечером 7 мая в Одессе обрушилась часть аварийного жилого дома на Польском спуске. Разрушены семь квартир на первом и втором этажах дома. К счастью, пострадавших нет.