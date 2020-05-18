В Одесі обвалилася частина старовинного житлового будинку. Фото: odessa.com.ua

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Ракурс

В Одесі обвалилася чергова старовинна будівля. Сьогодні на вулиці Торговій завалилася частина прибуткового будинку Бенетато. Будинок був побудований у 1890 році, але досі у ньому проживали мешканці. Під завалами опинилося кілька квартир.

Це той самий будинок, який примикав до недавно знесеного банно-прального комбінату № 10, на місці якого розпочато будівництво багатофункціонального центру з підземним паркінгом, повідомляє «Думська».

Жителі прибуткового будинку Бенетато з минулого року були на сполох. Після знесення банного комплексу та початку будівельних робіт стіни будинку почали тріскатися. Мешканці побоювалися, що в один момент будинок провалиться у катакомби, які знаходяться під будівлею.

Для ліквідації обвалу були залучені 42 рятувальники та дев’ять одиниць техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальникам вдалося встановити місцезнаходження усіх мешканців. За попередніми даними, під руїнами людей немає.

За словами мешканців, близько 16.20 вони почули, як тріщить будинок. Вони поквапилися покинути квартири і будинок обвалився. Постраждали кілька автомобілів мешканців, які були припарковані біля будинку.

Як раніше писав «Ракурс», увечері 7 травня в Одесі обвалилася частина аварійного житлового будинку на Польському спуску. Зруйновано сім квартир на першому і другому поверхах будинку. На щастя, постраждалих немає.