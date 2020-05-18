Пожежа в «Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу» сталася 4 грудня 2019 року, фото: ДСНС

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Запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту обрано завідуючій денним відділенням «Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу».

Її підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу), які призвели до масштабної пожежі 4 грудня 2019 року. Відповідне рішення ухвалив Київський райсуд Одеси, повідомляє портал «Судова влада України».

За версією слідства, жінка в день пожежі увімкнула у своєму кабінеті на третьому поверсі будівлі, де розташовувався коледж, електричний обігрівач, який згодом залишила без нагляду, зачинивши двері до кабінету.

Саме цей обігрівач, як вважається, спричинив пожежу, котра забрала життя 16 людей.

Наразі ухвала слідчого судді щодо обрання запобіжного заходу не набрала законної сили.

Нагадаємо, цей коледж ще за п’ять років до трагічної пожежі потрапив до чорного списку ДСНС у зв’язку з виявленими там порушеннями норм пожежної безпеки.