Пожар в «Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса» произошел 4 декабря 2019 года, фото: ГСЧС

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Мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста избрана заведующей дневным отделением «Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса».

Ее подозревают в нарушении требований пожарной безопасности (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса), которые привели к масштабному пожару 4 декабря 2019 года. Соответствующее решение принял Киевский райсуд Одессы, сообщает портал «Судебная власть Украины».

По версии следствия, женщина в день пожара включила в своем кабинете на третьем этаже здания, где располагался колледж, электрический обогреватель, который впоследствии оставила без присмотра, закрыв дверь в кабинет.

Именно этот обогреватель, как считается, вызвал пожар, унесший жизни 16 человек.

В настоящее время постановление следственного судьи об избрании меры пресечения не вступило в законную силу.

Напомним, этот колледж еще за пять лет до трагического пожара попал в черный список ГСЧС в связи с выявленными там нарушениями норм пожарной безопасности.