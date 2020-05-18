В Китае новая вспышка COVID-19: из-за 34 больных на карантин закрыли 108 млн человек — Bloomberg, фото — Аljazeerа

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Новую вспышку COVID-19 зарегистрировали в Китае. На карантин закрыли несколько регионов на северо-востоке страны, в которых живет более 108 млн человек.

В регионе зарегистрировали только 34 случая заражения, однако власти решили прекратить в провинции Цзилинь автобусное и железнодорожное сообщение, закрыть школы и изолировать людей, сообщает Bloomberg.

Это шокировало население, которое считает, что эпидемия в стране прекратилась. Сложившуюся ситуацию издание называет признаком того, насколько хрупким будет процесс снятия ограничений в Китае и других странах, поскольку даже малейший намек на возобновление инфекции может вернуть строгую изоляцию.

Руководство города Шулань заявило о принятии строгих мер по сдерживанию коронавируса. В частности, власти объявили о закрытии жилых комплексов, где проживают люди с подтвержденным диагнозом или подозрением на него. Раз в два дня один из членов семьи сможет отлучаться из дома на два часа за покупкой предметов первой необходимости. Въезды и выезды закрыты из Шуланя и близлежащих городов.

В середине апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране. Несмотря на риск завоза и распространения заражения из других стран он назвал вероятность новой вспышки незначительной. Наньшань объяснил это тем, что в Китае ввели очень жесткие профилактические меры.

Напомним, что вспышку пневмонии COVID-19 впервые зафиксировали в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Сегодня «Ракурс» сообщал, что Китай выделит 2 млрд долл. странам, пострадавшим от SARS-CoV-2.