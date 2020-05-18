У Китаї новий спалах COVID-19: через 34 хворих на карантин закрили 108 млн людей — Bloomberg, фото — Аljazeerа

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Новий спалах COVID-19 зареєстрували в Китаї. На карантин закрили декілька регіонів на північному сході країни, у яких живе понад 108 млн осіб.

В регіоні зареєстрували тільки 34 випадки зараження, проте влада вирішила припинити в провінції Цзілінь автобусне і залізничне сполучення, закрити школи і ізолювати людей, повідомляє Bloomberg

Це шокувало населення, яке вважає, що епідемія в країні припинилася. Ситуацію, що склалася видання називає ознакою того, наскільки крихким буде процес зняття обмеження в Китаї та інших країнах, оскільки навіть найменший натяк на відродження інфекції може повернути сувору ізоляцію.

Керівництво міста Шулань заявило про прийняття суворих заходів для стримування коронавірусу. Зокрема, влада оголосила про закриття житлових комплексів, де проживають люди з підтвердженим діагнозом або підозрою на нього. Раз на два дні один з членів сім’ї зможе відлучатися з дому на дві години за покупкою предметів першої необхідності. В’їзди і виїзди закриті з Шуланя та прилеглих міст.

В середині квітня головний епідеміолог Китаю Чжун Наньшань оцінив ймовірність другої хвилі спалаху коронавірусу в країні. Попри ризик завезення і розповсюдження зараження з інших країн він назвав ймовірність нового масштабного спалаху незначною. Наньшань пояснив це тим, що в Китаї запровадили дуже жорсткі профілактичні заходи.

Нагадаємо, що спалах пневмонії COVID-19 вперше зафіксували в грудні 2019 року в Ухані. 11 березня ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу у світі. Сьогодні «Ракурс» повідомляв, що Китай виділить 2 млрд дол. країнам, які постраждали від SARS-CoV-2.