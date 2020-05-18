Китай заплатить постраждалим від коронавірусу країнам. Фото: CSSE at Johns Hopkins University

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Китай виділить 2 млрд дол. доларів країнам, які постраждали від пандемії коронавірусу SARS-CoV-2.

Обіцяні кошти Пекін хоче виділити впродовж двох найближчих років. Гроші підуть на допомогу державам у боротьбі з коронавірусом. Також ці мільярди можуть допомогти відновити економіку в країнах, які розвиваються. Про це 18 травня повідомив голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін, передає агентство Сіньхуа.

За його словами, КНР спільно з ООН створять в країні гуманітарний склад і хаб, щоб забезпечити стабільні поставки протиепідемічних засобів. Китай обіцяє поставляти в усі країни світу китайську вакцину від коронавірусу, коли та з’явиться.

Розроблені в перспективі китайські вакцини від коронавірусу після введення в експлуатацію будуть доступні по всьому світу і будуть служити гідним внеском Китаю в справу забезпечення доступності вакцинації в країнах, що розвиваються, — зазначив Сі Цзіньпін.





Нагадаємо, Австралія закликала провести незалежне розслідування, метою якого є встановлення походження коронавірусної інфекції. Таку ініціативу підтримали 122 країни в усьому світі: 54 країни Африки, Південна Корея, Японія, Індонезія, Туреччина, Велика Британія, Росія та країни Євросоюзу.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив розірвати відносини з Китаєм через те, що Пекін не втримав поширення коронавірусу. Трамп впевнений, припинення відносин із КНР допоможе заощадити Сполученим Штатам близько 500 млрд дол.