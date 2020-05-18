Австралія вимагає розслідування виникнення коронавірусу. Фото: Російська газета

https://racurs.ua/ua/n138333-vymogu-avstraliyi-schodo-rozsliduvannya-vynyknennya-koronavirusu-pidtrymaly-ponad-120-krayin.html

Ракурс

Коронавірус у світі викликав глобальну пандемію, яка стала причиною величезної кількості смертей. Крім того, у результаті пандемії світова економіка занурилася у кризу, яка призвела до величезних збитків. У зв’язку з цим Австралія виступила з ініціативою проведення незалежного розслідування, метою якого є встановлення походження коронавірусної інфекції.

Таку ініціативу підтримали 122 країни в усьому світі. До пропозиції Австралії приєдналися 54 країни Африки, а також Південна Корея, Японія, Індонезія, Туреччина, Велика Британія, Росія та країни Євросоюзу, повідомляє The Guardian.

Голосування з цього питання планується провести вранці у вівторок, 19 травня.

Саме Австралія стала першою країною, яка заявила про необхідність незалежного розслідування, за що Пекін одразу звинуватив Канберру в «політичній атаці».

Австралійським дипломатам вдалося переконати країни ЄС приєднатися до цієї вимоги щодо розслідування походження коронавірусу. Вони вимагають дати «неупереджену, незалежну і всеосяжну оцінку». Україна також підтримала цей проект.

Слід зазначити, що у заяві конкретно не згадуються Китай і місто Ухань, звідки епідемія почала поширюватися. Зате вказано на необхідність співпраці Всесвітньої організації охорони здоров’я із Всесвітньою організацією охорони здоров’я тварин для встановлення тварини, від якої заразився нульовий пацієнт.

Китай цю ініціативу не підтримав. Не стали підтримувати ідею проведення незалежного розслідування і США. Білий дім наполягає, щоб формулювання було більш жорстким. На думку американських дипломатів, у заяві має бути конкретно зазначено, що коронавірус виник в Ухані.

Як раніше писав «Ракурс», президент США Дональд Трамп погрожує розірвати відносини з Китаєм через те, що Пекін не втримав поширення коронавірусу. На думку Трампа, припинення відносин із Китаєм допоможе заощадити США близько 500 млрд дол.