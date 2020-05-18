Австралия требует расследования возникновения коронавируса. Фото: Российская газета

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Ракурс

Коронавирус в мире вызвал глобальную пандемию, которая стала причиной огромного количества смертей. Кроме того, в результате пандемии мировая экономика погрузилась в кризис, который привел к огромным убыткам. В связи с этим Австралия выступила с инициативой провести независимое расследование, целью которого является установление происхождения коронавирусной инфекции.

Данную инициативу поддержали 122 страны во всем мире. К предложению Австралии присоединились 54 страны Африки, а также Южная Корея, Япония, Индонезия, Турция, Великобритания, Россия и страны Евросоюза, сообщает The Guardian.

Голосование по этому вопросу планируется провести утром во вторник, 19 мая.

Именно Австралия стала первой страной, которая заявила о необходимости независимого расследования, за что Пекин сразу обвинил Канберру в «политической атаке».

Австралийским дипломатам удалось убедить страны ЕС присоединиться к данному требованию относительно расследования происхождения коронавируса. Они требуют дать «беспристрастную, независимую и всеобъемлющую оценку» произошедшего. Украина также поддержала этот проект.

Следует отметить, что в заявлении конкретно не упоминаются Китай и город Ухань, откуда эпидемия начала распространяться. Зато указано на необходимость сотрудничества Всемирной организации здравоохранения со Всемирной организацией здравоохранения животных для установления животного, от которого заразился нулевой пациент.

Китай данную инициативу не поддержал. Не стали поддерживать идею проведения независимого расследования и США. Белый дом настаивает, чтобы формулировка была более жесткой. По мнению американских дипломатов, в заявлении должно быть конкретно указано, что коронавирус возник в Ухане.

Как ранее писал «Ракурс», президент США Дональд Трамп грозится разорвать отношения с Китаем из-за того, что Пекин не сдержал распространение коронавируса. По мнению Трампа, прекращение отношений с Китаем поможет сэкономить США около 500 млрд долл.