Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

В Украине уменьшилось количество инфицированных COVID-19 по сравнению с минувшими сутками.

Подтверждено 18 тыс. 616 случаев заражения. Выздоровели от болезни 5 тыс. 276 человек, а 535 умерли. За последние сутки лабораторно подтвердились 325 случаев. С начала эпидемии в Украине провели 232 тыс. 899 тестов. Об этом 18 мая сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Среди больных — 1 тыс. 324 ребенка и 3 тыс. 650 медиков. Дома лечатся 12 тыс. 745 пациентов, из них 1 тыс. 90 детей и 2 тыс. 988 медицинских работников. Болезнь уложила на больничные койки 5 тыс. 871 человека. Умерли от коронавируса 535 человек, а выздоровели уже 5 тыс. 276 пациентов.

Подтвержденные случаи по регионам:

Винницкая область — 715 случаев;

Волынская область — 615 случаев;

Днепропетровская область — 837 случаев;

Донецкая область — 130 случаев;

Житомирская область — 546 случаев;

Закарпатская область — 885 случаев;

Запорожская область — 378 случаев;

Ивано-Франковская область — 1 тыс. 210 случаев;

Кировоградская область — 443 случаев;

г. Киев — 2 тыс. 280 случаев;

Киевская область — 1 тыс. 197 случаев;

Львовская область-1 тыс. 19 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 238 случаев;

Одесская область — 746 случаев;

Полтавская область — 264 случая;

Ровенская область — 1 тыс. 126 случаев;

Сумская область — 162 случая;

Тернопольская область — 1 тыс. 78 случаев;

Харьковская область — 786 случаев;

Херсонская область — 167 случаев;

Хмельницкая область — 253 случаев;

Черновицкая область — 2 тыс. 694 случаев;

Черкасская область — 372 случая;

Черниговская область — 108 случаев.

Напомним, ученые утверждают, что пик пандемии в Украине наступит с третьей декады мая и после этого количество заражений ежедневно будет уменьшаться.