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Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

В Украине за сутки уменьшилось количество заражений коронавирусом (КАРТА)

18 мая 2020, 09:57
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В Украине уменьшилось количество инфицированных COVID-19 по сравнению с минувшими сутками.

Подтверждено 18 тыс. 616 случаев заражения. Выздоровели от болезни 5 тыс. 276 человек, а 535 умерли. За последние сутки лабораторно подтвердились 325 случаев. С начала эпидемии в Украине провели 232 тыс. 899 тестов. Об этом 18 мая сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Среди больных — 1 тыс. 324 ребенка и 3 тыс. 650 медиков. Дома лечатся 12 тыс. 745 пациентов, из них 1 тыс. 90 детей и 2 тыс. 988 медицинских работников. Болезнь уложила на больничные койки 5 тыс. 871 человека. Умерли от коронавируса 535 человек, а выздоровели уже 5 тыс. 276 пациентов.

Подтвержденные случаи по регионам:



  • Винницкая область — 715 случаев;
  • Волынская область — 615 случаев;
  • Днепропетровская область — 837 случаев;
  • Донецкая область — 130 случаев;
  • Житомирская область — 546 случаев;
  • Закарпатская область — 885 случаев;
  • Запорожская область — 378 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 1 тыс. 210 случаев;
  • Кировоградская область — 443 случаев;
  • г. Киев — 2 тыс. 280 случаев;
  • Киевская область — 1 тыс. 197 случаев;
  • Львовская область-1 тыс. 19 случаев;
  • Луганская область — 42 случая;
  • Николаевская область — 238 случаев;
  • Одесская область — 746 случаев;
  • Полтавская область — 264 случая;
  • Ровенская область — 1 тыс. 126 случаев;
  • Сумская область — 162 случая;
  • Тернопольская область — 1 тыс. 78 случаев;
  • Харьковская область — 786 случаев;
  • Херсонская область — 167 случаев;
  • Хмельницкая область — 253 случаев;
  • Черновицкая область — 2 тыс. 694 случаев;
  • Черкасская область — 372 случая;
  • Черниговская область — 108 случаев.

Коронавирус в Украине. Карта: ЦОС в Facebook

Напомним, ученые утверждают, что пик пандемии в Украине наступит с третьей декады мая и после этого количество заражений ежедневно будет уменьшаться.

Источник: Ракурс


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