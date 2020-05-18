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В Украине за сутки уменьшилось количество заражений коронавирусом (КАРТА)https://racurs.ua/n138332-v-ukraine-za-sutki-umenshilos-kolichestvo-zarajeniy-koronavirusom-karta.htmlРакурс
В Украине уменьшилось количество инфицированных COVID-19 по сравнению с минувшими сутками.
Подтверждено 18 тыс. 616 случаев заражения. Выздоровели от болезни 5 тыс. 276 человек, а 535 умерли. За последние сутки лабораторно подтвердились 325 случаев. С начала эпидемии в Украине провели 232 тыс. 899 тестов. Об этом 18 мая сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
Среди больных — 1 тыс. 324 ребенка и 3 тыс. 650 медиков. Дома лечатся 12 тыс. 745 пациентов, из них 1 тыс. 90 детей и 2 тыс. 988 медицинских работников. Болезнь уложила на больничные койки 5 тыс. 871 человека. Умерли от коронавируса 535 человек, а выздоровели уже 5 тыс. 276 пациентов.
Подтвержденные случаи по регионам:
- Винницкая область — 715 случаев;
- Волынская область — 615 случаев;
- Днепропетровская область — 837 случаев;
- Донецкая область — 130 случаев;
- Житомирская область — 546 случаев;
- Закарпатская область — 885 случаев;
- Запорожская область — 378 случаев;
- Ивано-Франковская область — 1 тыс. 210 случаев;
- Кировоградская область — 443 случаев;
- г. Киев — 2 тыс. 280 случаев;
- Киевская область — 1 тыс. 197 случаев;
- Львовская область-1 тыс. 19 случаев;
- Луганская область — 42 случая;
- Николаевская область — 238 случаев;
- Одесская область — 746 случаев;
- Полтавская область — 264 случая;
- Ровенская область — 1 тыс. 126 случаев;
- Сумская область — 162 случая;
- Тернопольская область — 1 тыс. 78 случаев;
- Харьковская область — 786 случаев;
- Херсонская область — 167 случаев;
- Хмельницкая область — 253 случаев;
- Черновицкая область — 2 тыс. 694 случаев;
- Черкасская область — 372 случая;
- Черниговская область — 108 случаев.
Напомним, ученые утверждают, что пик пандемии в Украине наступит с третьей декады мая и после этого количество заражений ежедневно будет уменьшаться.