Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні за добу зменшилася кількість заражень коронавірусом (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n138332-v-ukrayini-za-dobu-zmenshylasya-kilkist-zarajen-koronavirusom-karta.htmlРакурс
В Україні зменшилася кількість інфікованих COVID-19 у порівнянні з минулою добою.
Підтверджено 18 тис. 616 випадків зараження. Одужали від хвороби 5 тис. 276 осіб, а 535 померли. За останню добу лабораторно підтвердилися 325 випадків. З початку епідемії в Україні провели 232 тис. 899 тестів. Про це 18 травня повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.
Серед хворих — 1 тис. 324 дитини та 3 тис. 650 медиків. Вдома лікуються 12 тис. 745 пацієнтів, з них 1 тис. 90 дітей та 2 тис. 988 медичних працівників. Хвороба поклала на лікарняні ліжка 5 тис. 871 особу. Померли від коронавірусу 535 осіб, а одужали вже 5 тис. 276 пацієнтів.
Підтверджені випадки по регіонах:
- Вінницька область — 715 випадків;
- Волинська область — 615 випадків;
- Дніпропетровська область — 837 випадків;
- Донецька область — 130 випадків;
- Житомирська область — 546 випадків;
- Закарпатська область — 885 випадків;
- Запорізька область — 378 випадків;
- Івано-Франківська область — 1 тис. 210 випадків;
- Кіровоградська область — 443 випадків;
- м. Київ — 2 тис. 280 випадків;
- Київська область — 1 тис. 197 випадків;
- Львівська область — 1 тис.19 випадків;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 238 випадків;
- Одеська область — 746 випадків;
- Полтавська область — 264 випадки;
- Рівненська область — 1 тис. 126 випадків;
- Сумська область — 162 випадки;
- Тернопільська область — 1 тис. 78 випадків;
- Харківська область — 786 випадків;
- Херсонська область — 167 випадків;
- Хмельницька область — 253 випадків;
- Чернівецька область — 2 тис. 694 випадків;
- Черкаська область — 372 випадки;
- Чернігівська область — 108 випадків.
Нагадаємо, науковці стверджують, що пік пандемії в Україні настане до третьої декади травня і після цього кількість заражень щодня зменшуватиметься.