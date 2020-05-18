Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n138332-v-ukrayini-za-dobu-zmenshylasya-kilkist-zarajen-koronavirusom-karta.html

Ракурс

В Україні зменшилася кількість інфікованих COVID-19 у порівнянні з минулою добою.

Підтверджено 18 тис. 616 випадків зараження. Одужали від хвороби 5 тис. 276 осіб, а 535 померли. За останню добу лабораторно підтвердилися 325 випадків. З початку епідемії в Україні провели 232 тис. 899 тестів. Про це 18 травня повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Серед хворих — 1 тис. 324 дитини та 3 тис. 650 медиків. Вдома лікуються 12 тис. 745 пацієнтів, з них 1 тис. 90 дітей та 2 тис. 988 медичних працівників. Хвороба поклала на лікарняні ліжка 5 тис. 871 особу. Померли від коронавірусу 535 осіб, а одужали вже 5 тис. 276 пацієнтів.

Підтверджені випадки по регіонах:

Вінницька область — 715 випадків;

Волинська область — 615 випадків;

Дніпропетровська область — 837 випадків;

Донецька область — 130 випадків;

Житомирська область — 546 випадків;

Закарпатська область — 885 випадків;

Запорізька область — 378 випадків;

Івано-Франківська область — 1 тис. 210 випадків;

Кіровоградська область — 443 випадків;

м. Київ — 2 тис. 280 випадків;

Київська область — 1 тис. 197 випадків;

Львівська область — 1 тис.19 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 238 випадків;

Одеська область — 746 випадків;

Полтавська область — 264 випадки;

Рівненська область — 1 тис. 126 випадків;

Сумська область — 162 випадки;

Тернопільська область — 1 тис. 78 випадків;

Харківська область — 786 випадків;

Херсонська область — 167 випадків;

Хмельницька область — 253 випадків;

Чернівецька область — 2 тис. 694 випадків;

Черкаська область — 372 випадки;

Чернігівська область — 108 випадків.

Нагадаємо, науковці стверджують, що пік пандемії в Україні настане до третьої декади травня і після цього кількість заражень щодня зменшуватиметься.