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Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

В Україні за добу зменшилася кількість заражень коронавірусом (КАРТА)

18 тра 2020, 09:57
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В Україні зменшилася кількість інфікованих COVID-19 у порівнянні з минулою добою.

Підтверджено 18 тис. 616 випадків зараження. Одужали від хвороби 5 тис. 276 осіб, а 535 померли. За останню добу лабораторно підтвердилися 325 випадків. З початку епідемії в Україні провели 232 тис. 899 тестів. Про це 18 травня повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Серед хворих — 1 тис. 324 дитини та 3 тис. 650 медиків. Вдома лікуються 12 тис. 745 пацієнтів, з них 1 тис. 90 дітей та 2 тис. 988 медичних працівників. Хвороба поклала на лікарняні ліжка 5 тис. 871 особу. Померли від коронавірусу 535 осіб, а одужали вже 5 тис. 276 пацієнтів.

Підтверджені випадки по регіонах:



  • Вінницька область — 715 випадків;
  • Волинська область — 615 випадків;
  • Дніпропетровська область — 837 випадків;
  • Донецька область — 130 випадків;
  • Житомирська область — 546 випадків;
  • Закарпатська область — 885 випадків;
  • Запорізька область — 378 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1 тис. 210 випадків;
  • Кіровоградська область — 443 випадків;
  • м. Київ — 2 тис. 280 випадків;
  • Київська область — 1 тис. 197 випадків;
  • Львівська область — 1 тис.19 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 238 випадків;
  • Одеська область — 746 випадків;
  • Полтавська область — 264 випадки;
  • Рівненська область — 1 тис. 126 випадків;
  • Сумська область — 162 випадки;
  • Тернопільська область — 1 тис. 78 випадків;
  • Харківська область — 786 випадків;
  • Херсонська область — 167 випадків;
  • Хмельницька область — 253 випадків;
  • Чернівецька область — 2 тис. 694 випадків;
  • Черкаська область — 372 випадки;
  • Чернігівська область — 108 випадків.

Коронавірус в Україні. Карта: ЦГЗ у Facebook

Нагадаємо, науковці стверджують, що пік пандемії в Україні настане до третьої декади травня і після цього кількість заражень щодня зменшуватиметься.

Джерело: Ракурс


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