Китай заплатит пострадавшим от коронавируса странам. Фото: CSSE at Johns Hopkins University

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Китай выделит 2 млрд долл. долларов странам, пострадавшим от пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

Обещанные средства Пекин хочет выделить в течение двух ближайших лет. Деньги пойдут на помощь государствам в борьбе с коронавирусом. Также эти миллиарды могут помочь восстановить экономику в развивающихся странах. Об этом 18 мая сообщил председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин, передает агентство Синьхуа.

По его словам, КНР совместно с ООН создадут в стране гуманитарный склад и хаб, чтобы обеспечить стабильные поставки противоэпидемических средств. Китай обещает поставлять во все страны мира китайскую вакцину от коронавируса, когда та появится.

Разработанные в перспективе китайские вакцины от коронавируса после ввода в эксплуатацию будут доступны по всему миру и будут служить достойным вкладом Китая в дело обеспечения доступности вакцинации в странах, что развиваются, — отметил Си Цзиньпин.





Напомним, Австралия призвала провести независимое расследование, целью которого является установление происхождения коронавирусной инфекции. Такую инициативу поддержали 122 страны в мире: 54 страны Африки, Южная Корея, Япония, Индонезия, Турция, Великобритания, Россия и страны Евросоюза.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил разорвать отношения с Китаем из-за того, что Пекин не удержал распространения коронавируса. Трамп уверен, прекращение отношений с КНР поможет сэкономить Соединенным Штатам около 500 млрд долл.