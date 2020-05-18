На Олимпиадинскому ГОКе обнаружили коронавирус, фото: zavodfoto

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В России вспышку коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали на крупнейшем в стране золотом руднике — Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате (ГОК). Там коронавирус обнаружили у 866 человек.

У еще 2 тыс. 790 человек на руднике тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Олимпиадинский ГОК расположен в Красноярском крае РФ, в 550 км к северу от Красноярска.

Сегодня стало известно, что Минобороны РФ перебросило в регион самолетами Ил-76 военных медиков и специальное оборудование. Военные будут осуществлять противоэпидемические мероприятия, диагностику и лечение больных.

Также в районе Олимпиадинского ГОКа будет развернут обсервационный лагерь, рассчитанный на 1 тыс. койко-мест.

Первые случаи коронавируса на этом предприятии были обнаружены в начале мая.

Россия уже на втором месте в мире по количеству выявленных случаев коронавируса — более 290 тыс., из них более 2,7 тыс. человек умерли.

Напомним, более 120 стран поддержали инициативу Австралии по проведению независимого расследования происхождения COVID-19.