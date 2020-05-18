Авиакатастрофа МАУ: МИД назвал условие международного преследования Ирана

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Авиакатастрофа МАУ в Тегеране произошла 8 января, когда иранские военные сбили пассажирский самолет Boeing 737−800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Тогда погибли все 176 человек, находившихся на борту. Сейчас Иран и пострадавшие страны проводят расследование инцидента, однако официальный Тегеран не спешит идти на контакт. В МИД прокомментировали ситуацию с расследованием авиакатастрофы МАУ.

Иранцы очень сложные переговорщики, но мы с ними не рубим мосты и пытаемся договориться. Однако и у нас есть и «красные линии». Мы не будем договариваться ценой признания юридической ответственности Ирана за сбитый Boeing и ценой каких-то игр вокруг компенсаций всем пострадавшим… Первым шагом должно быть скорейшее завершение технического расследования, включая обеспечение расшифровки бортовых самописцев, — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью «РБК-Украина».

По его словам, украинская сторона разработала модель для реализации расследования.

Я предложил иранцам, они взяли время «на подумать». Потом сказали, что хотели бы обсудить вопросы юридической ответственности и компенсаций. Наш разговор сейчас находится на этом этапе, — рассказал глава МИД.

Кулеба добавил, что параллельно идет коммуникация между группой пострадавших государств — Канадой, Великобританией, Швецией, Афганистаном.

Если быстро договориться с Ираном у всех нас не получится, то мы пойдем длинным, но проверенным и эффективным путем коллективного преследования Ирана везде, где возможно, за то преступление, которое было совершено, — отметил глава внешнеполитического дипломатического ведомства.





Напомним, авиакатастрофа МАУ под Тегераном произошла в 6.14 8 января, когда иранские военные ошибочно сбили пассажирский самолет Boeing 737−800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Тогда погибли 176 человек (167 пассажиров и девять членов экипажа). По количеству жертв катастрофа вошла в 50 крупнейших авиакатастроф в мире.

11 января президент Ирана Рухани признал, что самолет был случайно сбит ракетами, выпущенными Корпусом стражей Исламской революции. По словам официальных представителей Ирана, причиной трагедии стал человеческий фактор.