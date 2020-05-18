Прокуратура взялась за снайперов ФСБ. Фото: RT

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Офис генпрокурора расследует факт участия российских снайперов в обстрелах позиций Вооруженных сил Украины на Луганщине.

Следствие получило видеоматериалы, подтверждающие причастность преступления группы снайперов центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Сейчас правоохранители устанавливают полные анкетные данные граждан РФ для их идентификации. Оккупантам планируют сообщить о подозрении и привлечь к ответственности. Об этом 18 мая сообщил Офис генерального прокурора.

У Венедиктовой отметили, что сейчас проводятся необходимые следственные розыскные действия и судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели военнослужащего ВСУ и получения огнестрельного ранения еще одним украинским военным в результате обстрела снайперской группой позиций сил ООС в районе населенного пункта Новотошковское Попаснянского района Луганской области.

Напомним, украинские военные получили видео работы подразделения снайперов ФСБ России. Оккупанты самостоятельно снимали на видео стрельбу по украинских бойцах и в феврале убили младшего сержанта Вооруженных сил Украины Владимира Федченко. В ООС обещают в будущем раскрыть имена, фамилии и должности военнослужащих РФ, участвующих в убийстве бойцов ВСУ.