Новости Украины: МИД ожидает новых стонов и дискуссий России о снятии санкций

https://racurs.ua/n138358-mid-ojidaet-ot-rossii-novyh-stonov-i-diskussiy-o-snyatii-sankciy.html

Ракурс

Санкции против России, введенные Европейским Союзом в ответ на агрессию Кремля против Украины, российская сторона в этом году попыталась отменить, прикрываясь пандемией коронавируса. Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Москва заговорила о необходимости отмены санкций «в гуманитарных целях» из-за коронавируса.

Россияне на этот раз зашли издалека и во время пандемии начали раскачивать тему, что нужно снимать санкции «в гуманитарных целях», для совместной борьбы с вирусом. Мы первыми выступили против, нормально поработали с партнерами, поднялась серьезная международная волна и мы эту историю погасили. Сейчас такого нарратива нет, — отметил министр в интервью «РБК-Украина».

По его мнению, российская сторона будет пытаться делать что-то, однако у ЕС уже сформирована позиция о том, что пандемия — не повод для снятия санкций, введенных в ответ на нарушение международного права.

Думаю, что ослабление санкций летом в ЕС в зоне контролируемого риска. Конечно, с осени снова начнутся стоны и дискуссии. Но мы эту ситуацию наблюдаем с 2014 года… Это также очень затяжная борьба, в которую все втянулись, — резюмировал Кулеба.





Напомним, что 3 апреля Генеральная ассамблея ООН отклонила инициативу России об отмене односторонних санкций из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2.

Напомним, что 3 апреля Генеральная ассамблея ООН отклонила инициативу России об отмене односторонних санкций из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2. В то же время приняли резолюцию «Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусным заболеванием», которая призывает «активизировать международное сотрудничество» для противодействия пандемии. Россия же настаивала на своем варианте резолюции под названием «Декларация солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавирусом-2019 (COVID-19)». Он содержал требование об отмене международных санкций.