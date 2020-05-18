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Денис Малюська попробовал блюда, которыми кормят заключенных в СИЗО
Лукьяновское СИЗО приехало покормить Малюську (ФОТО)https://racurs.ua/n138357-lukyanovskoe-sizo-priehalo-pokormit-malusku-foto.htmlРакурс
Денис Малюська, министр юстиции Украины, проверил, чем кормят заключенных в столичном Лукьяновском СИЗО.
Фотоснимки обеда, которым кормят заключенных этого СИЗО, Малюська опубликовал на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Если ты не едешь в Лукьяновское СИЗО, Лукьяновское СИЗО едет к тебе, — отметил Малюська.
По словам министра, этот обед ему привезли его помощники. Еду брали из общей емкости для заключенных.
Работников СИЗО, конечно, не предупреждали, — отметил Малюська.
Привезенный министру обед состоял из каши с мясом, а также блюда, похожего на борщ. Первое блюдо он охарактеризовал как «замечательное», а вот борщ, по словам Малюськи, был «не очень».
Долго такой я есть не буду, — отметил министр.
Министр сообщил, что планирует периодически проводить такие проверки.
Напомним, Малюська недавно опубликовал фото первых платных камер, открытых в Киевском СИЗО.