Денис Малюська попробовал блюда, которыми кормят заключенных в СИЗО

https://racurs.ua/n138357-lukyanovskoe-sizo-priehalo-pokormit-malusku-foto.html

Ракурс

Денис Малюська, министр юстиции Украины, проверил, чем кормят заключенных в столичном Лукьяновском СИЗО.

Фотоснимки обеда, которым кормят заключенных этого СИЗО, Малюська опубликовал на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Если ты не едешь в Лукьяновское СИЗО, Лукьяновское СИЗО едет к тебе, — отметил Малюська.

По словам министра, этот обед ему привезли его помощники. Еду брали из общей емкости для заключенных.

Работников СИЗО, конечно, не предупреждали, — отметил Малюська.

Привезенный министру обед состоял из каши с мясом, а также блюда, похожего на борщ. Первое блюдо он охарактеризовал как «замечательное», а вот борщ, по словам Малюськи, был «не очень».

Долго такой я есть не буду, — отметил министр.

Министр сообщил, что планирует периодически проводить такие проверки.

Напомним, Малюська недавно опубликовал фото первых платных камер, открытых в Киевском СИЗО.